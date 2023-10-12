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АФФА объявила принятые меры в связи с нарушениями на матче "Нефтчи" - "Карабах"

АФФА объявила принятые меры в связи с нарушениями на матче "Нефтчи" - "Карабах" Дисциплинарный комитет АФФА объявил принятые меры в связи нарушениями на матче "Нефтчи" - "Карабах" в рамках 9-го тура Премьер-лиги Азербайджана.
Футбол
12 октября 2023 г. 15:49
АФФА объявила принятые меры в связи с нарушениями на матче Нефтчи - Карабах

Дисциплинарный комитет АФФА объявил принятые меры в связи с нарушениями на матче "Нефтчи" - "Карабах" в рамках 9-го тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, дисквалифицированы два помощника тренера столичного клуба - Санан Гурбанов и Миодраг Тодоров.

Специалисты, получившие красную карточку за опротестование решения судьи, дисквалифицированы на 2 матча, один из которых - условно. Им назначен 3-месячный испытательный срок. За это "Нефтчи" был оштрафован на 3000 манатов.

В то же время 500 манатов придется заплатить "Нефтчи" за то, что фотографы во время матча вели съемку с неразрешенных зон. Поскольку после матча на поле вышли посторонние лица, "бело-черные" заплатят еще 800 манатов штрафа. Кроме того, "Нефтчи" было вынесено предупреждение за то, что на игре не была должным образом организована "микст-зона", в тоннеле стадиона было слишком много людей, и футболисты не могли спокойно войти в автобус.

На форме футболиста "Карабаха" Торала Байрамова были разные цифры, из-за чего агдамцы были оштрафованы на 1000 манатов. Еще 500 манатов заплатит клуб за выкрикивание болельщиками неэтичных выражений в адрес команды соперника.

Отметим, что матч "Нефтчи" - "Карабах" завершился победой гостей со счетом 2:0.

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Версия на азербайджанском языке AFFA “Neftçi” – “Qarabağ” oyunu ilə bağlı cəzaları açıqlayıb

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