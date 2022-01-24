АФФА обратилась в УЕФА в связи с Федерацией Футбола Армении

АФФА обратилась в континентальную футбольную организацию в связи с тем, что Федерация Футбола Армении выделила клубу сепаратистов "Лернайн Артсах" сумму из средств солидарности, полученных от УЕФА .

АФФА обратилась в континентальную футбольную организацию в связи с тем, что Федерация Футбола Армении выделила клубу сепаратистов "Лернайн Артсах" сумму из средств солидарности, полученных от УЕФА.

Об этом Report сообщил заведующий отделом по связям с прессой и общественностью Национальной ассоциации Фируз Абдулла.

По его словам, эти деньги сепаратистам выделяет не УЕФА: "Организация выделила средства федерации футбола Армении. А сумму между клубами распределил исполнительный комитет. Мы сообщили УЕФА, что выделенные ими средства переданы в этом направлении".

Исполнительный комитет Федерации футбола Армении неравномерно распределил выплаты солидарности, выделенные УЕФА, между местными клубами. Средства будут выплачены 8 клубам Премьер-лиги и 3 клубам Лиги I. Больше всего денег досталось "Урарту" - 82 000 евро. "Пюник" получит 78 000 евро, а "Ван" - 52 000 евро. "Арарат Армения", "Алашкерт", "Арарат", "Ноа" получат по 46 642 евро каждый. "Нораванк" и "Ширак" получат по 37 000 евро, "Гандзасар" - 20 000 евро, "Лернайн Артсах" - 15 003 евро.

Средства будут переведены на счета клубов в марте. В настоящее время первые 8 из этих клубов выступают в Премьер-лиге, а последние 3 - в Лиге I.