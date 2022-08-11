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АФФА обратилась в УЕФА в связи с армянской провокацией

АФФА обратилась в УЕФА в связи с армянской провокацией Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) обратилась в УЕФА в связи с провокацией местных болельщиков во время ответного матча III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между армянским "Пюником" и сербской "Црвеной Звездой".
Футбол
11 августа 2022 г. 19:47
АФФА обратилась в УЕФА в связи с армянской провокацией

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) обратилась в УЕФА в связи с провокацией местных болельщиков во время ответного матча III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между армянским "Пюником" и сербской "Црвеной Звездой".

Как сообщили Report в пресс-службе АФФА, в письме, адресованном исполнительному директору по этике и регулированию Европейской футбольной структуры Анджело Ригопулосу, отмечается, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана.

Было отмечено, что демонстрация баннеров провокационного характера является нарушением правил УЕФА и Устава Организации и, согласно пункту 16.2.е, все ассоциации и клубы несут ответственность за передачу одним или несколькими сторонниками сообщений провокационного характера с использованием жестов, слов, предметов или любых других средств.

В заключение АФФА попросила УЕФА расследовать данный вопрос и принять соответствующие меры.

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Версия на английском языке AFFA appeals to UEFA over Armenian provocation
Версия на азербайджанском языке AFFA erməni təxribatı ilə bağlı UEFA-ya müraciət edib

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