АФФА обратилась в связи с выдачей Аязу Гулиеву гражданства Азербайджана

АФФА обратилась в соответствующие органы для получения азербайджанского гражданства для нового трансфера “Сабах” Аяза Гулиева.

АФФА обратилась в соответствующие органы для получения азербайджанского гражданства для нового трансфера “Сабах” Аяза Гулиева.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Национальной ассоциации Эльнур Мамедли.

Официальный представитель ведомства заявил, что ожидается ответ от государственных структур в связи с этим: “Сам Аяз Гулиев обратился в АФФА с просьбой выступать за сборную Азербайджана. В соответствии с запросом главного тренера мы также обратились с заявлением о получении паспорта. После положительного ответа мы обратимся в ФИФА. В настоящее время соответствующая работа продолжается в соответствии с процедурой ФИФА. Даже если футболист получит паспорт, это не значит, что его немедленно вызовут в сборную. Потому что ФИФА тоже должна дать согласие”.

Отметим, что Аяз Гулиев перешел в ”Сабах“ несколько дней назад из российских ”Химок".