Ассоциация футбольных федераций Азербайджана обратилась в ФИФА

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) обратилась в ФИФА для получения согласия на проведение 4-й замены в играх Премьер-лиги Азербайджана.

Об этом Report сообщил заведующий отделом по связям с прессой и общественностью Ассоциации Фируз Абдулла.

Представитель Национальной ассоциации выразил уверенность, что высшая футбольная структура в ближайшие дни выскажет свою позицию. Он добавил, что это шаг был сделан для того, чтобы игроки не сталкивались с физическими трудностями.

Отметим, что Премьер-лига Азербайджана была приостановлена 13 марта из-за пандемии коронавируса. ПФЛ ранее объявила, что в случае отмены 4 мая в стране карантинного режима, 21 мая планируется восстановление I Дивизиона, а 23 мая - Премьер-лиги. Однако, из-за продления карантинного режима до 31 мая, запрет на футбол остался в силе.