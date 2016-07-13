АФФА обнародовала заявление в ФИФА в связи с Рамилем Шейдаевым

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ АФФА сделала заявление в связи с нападающим национальной сборной России U-21 Рамилем Шейдаевым, перешедшим в турецкий клуб "Трабзонспор".

Как сообщает Report, на официальном сайте организации отмечается, что Шейдаев обратился в АФФА и выразил жаление выступать в сборной Азербайджана.

В целях выяснения соответствия выступления футболиста в сборной Азербайджана с юридической точки зрения АФФА обратилась в соответствующий комитет ФИФА.

Решение ФИФА по данному вопросу будет обнародовано общественности.