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АФФА обнародовала формат Премьер-лиги на сезон 2025/2026

АФФА обнародовала формат Премьер-лиги на сезон 2025/2026 АФФА обнародовала формат Премьер-лиги Азербайджана на сезон 2025/2026.
Футбол
19 февраля 2025 г. 17:24
АФФА обнародовала формат Премьер-лиги на сезон 2025/2026

АФФА обнародовала формат Премьер-лиги Азербайджана на сезон 2025/2026.

Как сообщает Report, решение было принято на заседании Исполнительного комитета структуры.

По решению Исполкома АФФА, следующий сезон Премьер-лиги пройдет по трехкруговой системе (33 тура) с участием 12 команд.

В играх III круга хозяева поля будут определяться путем жеребьевки.

В соответствии с Регламентом текущего сезона, команда, занявшая последнее место, покинет Премьер-лигу, а три команды из Первой лиги получат прямую путевку в высший дивизион.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqanın 2025/2026 mövsümünün formatı açıqlanıb

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