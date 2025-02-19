АФФА обнародовала формат Премьер-лиги на сезон 2025/2026

АФФА обнародовала формат Премьер-лиги Азербайджана на сезон 2025/2026.

АФФА обнародовала формат Премьер-лиги Азербайджана на сезон 2025/2026.

Как сообщает Report, решение было принято на заседании Исполнительного комитета структуры.

По решению Исполкома АФФА, следующий сезон Премьер-лиги пройдет по трехкруговой системе (33 тура) с участием 12 команд.

В играх III круга хозяева поля будут определяться путем жеребьевки.

В соответствии с Регламентом текущего сезона, команда, занявшая последнее место, покинет Премьер-лигу, а три команды из Первой лиги получат прямую путевку в высший дивизион.