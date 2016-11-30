АФФА объявила меры наказания, принятые в связи с матчем "Карабах"-"Габала"

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА принял меры наказания в связи с инцидентом, произошедшим на матче "Карабах" - "Габала" XIII тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании от обеих клубов потребовали строгого соблюдения правил дисциплины и не повторения их впредь.

Из-за получения 4 футболистами желтой карточки "Карабах" был оштрафован на 800 манатов. На ту же сумму был оштрафован и нарушивший на 39-й минуте правила технической зоны Эльчин Рахманов. В то же время Э.Рахманов был дисквалифицирован на 1 игру.

За агрессивное поведение на 90+4 минуте матча футболист "Карабаха" Ричард Алмейда получил красную карточку и был дисквалифицирован на 4 игры. Клуб оштрафован на 3 200 манатов.

Проследив за видеозаписью матча, было установлено, что в том же эпизоде другой футболист "Карабаха" Джошгун Диниев повел себя грубо по отношению к игроку из команды-соперницы. По этой причине футболист был оштрафован на 2 матча, а клуб на 1 600 манатов.

Было установлено, что после 2-го гола "Карабаха" вратарь Шахруддин Магомедалиев показал сопернику неэтичный жест. От представителей Агдама потребовали обеспечить на очередных домашних играх меры безопасности на более высоком уровне.

Отметим, что на встрече "Карабах" одержал победу над "Габалой" со счетом 2:1.