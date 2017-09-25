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    АФФА не допустил два клуба в I Дивизион

    Решение об этом вынес Апелляционный арбитражный трибунал АФФА

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Состоялось заседание Апелляционного арбитражного трибунала АФФА.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт данной структуры, на собрании были рассмотрены поступившие обращения в связи с участием клубов "Бакылы" и "Шахдаг" в I Дивизионе.

    После обсуждений было принято решение о том, что апелляционная жалоба обоих клубов не удовлетворена. Полная форма решения в течение 30 дней будет подготовлена и представлена сторонам.

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