​АФФА назвала время выплаты клубам средств за вещание

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ "В конце текущего сезона сумма, выплаченная официальным вещателем Премьер-лиги Азербайджана по футболу - CBC Sport, будет перечислена на счета клубов".

Об этом Report сообщил руководитель Департамента информации и связей с общественностью АФФА Микаил Нариманоглу.

По его словам, выплаченные телеканалом на вещание 700 тыс. манатов не перечисляются на счета клубов в середине сезона: "Эти деньги будут переданы клубам в конце сезона. Выплаты за игры сборной также производятся со стороны УЕФА в конце сезона. А если какой-то клуб распадется? Что же будет тогда?".

Отметим, что указанные 700 тыс. манатов должны быть поровну разделены между клубами Премьер-лиги.