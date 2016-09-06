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    АФФА назвала кандидата, которого поддержит на выборах президента УЕФА

    Об этом говорится в заявлении, распространенном официальным сайтом структуры

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Aссоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) поддерживает на выборах президента УЕФА кандидатуру ныне занимающего должность президента Футбольной федерации Словении Александера Чеферина.

    Как сообщает Report, об этом отмечается в заявлении официального сайта АФФА.

    Отметим, что ознакомившись с отразившимися в предвыборной платформе пунктами, в которых затрагиваются вопрос продолжения наследия УЕФА, диалог между ассоциациями и пр., руководство АФФА решило отдать свой голос на предстоящих 14 сентября этого года в Афинах (Греция) выборах Александеру Чеферену.  

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