АФФА назвала кандидата, которого поддержит на выборах президента УЕФА

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Aссоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) поддерживает на выборах президента УЕФА кандидатуру ныне занимающего должность президента Футбольной федерации Словении Александера Чеферина.

Как сообщает Report, об этом отмечается в заявлении официального сайта АФФА.

Отметим, что ознакомившись с отразившимися в предвыборной платформе пунктами, в которых затрагиваются вопрос продолжения наследия УЕФА, диалог между ассоциациями и пр., руководство АФФА решило отдать свой голос на предстоящих 14 сентября этого года в Афинах (Греция) выборах Александеру Чеферену.