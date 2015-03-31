​АФФА назначила Самира Алекберова на новую должность

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ АФФА назначила известного футболиста Самира Алекберова на новую должность. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт федерации, он будет работать на должности помощника английского специалиста Милка Беннета в футбольной школе "Mançester Yunayted" в Баку. Бывший нападающий приступит к своим обязанностям с 1 апреля.

Отметим, что ранее эту должность занимал Эльхан Абдуллаев, который является помощником главного тренера национальной сборной Азербайджана.