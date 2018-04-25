АФФА наказала украинского главного тренера "Кешля" на 4 игры

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА наказал украинского главного тренера "Кешля" Юрия Максимова на 4 игры.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ПФЛ, в отношении украинского специалиста применены санкции в связи с тем, что на 72-й минуте ответного матча с "Сумгайытом" в рамках полуфинала Кубка Азербайджана он проявил агрессию и покинул техническую зону. Это означает, что 28 мая финальный матч с "Габала" Ю.Максимов пронаблюдает со стороны.

Поведение Максимова обошлось "Кешля" в 3200 манатов штрафа.

По завершении матча XXIV тура между "Сумгайытом" и "Карабахом" главный тренер хозяев поля Самир Абасов, тренер Сеймур Рагимов и официальный представитель Эльнур Ибишов в эмоциональной форме выразили судье протест. В связи с этим названным лицам сделали предупреждение. В случае повторения такого, они будут наказаны.