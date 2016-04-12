​АФФА наказала оскорбивших судью футболиста и врача команды

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА добавил ведущему борьбу в I дивизионе Азербайджана главному тренеру клуба "Шемкир" Кямрану Алибабаеву запрет на вход в техническую зону еще на одну игру. До этого запрет был введен на 5 игр.

Как сообщает Report, причиной послужило недовольство, высказанное К.Алибабаевым судье во время матча с "Нефтчи" в XXI туре.

На 74-ой минуте игры шемкирские болельщики забросали поле посторонними предметами, в результате чего клуб был оштрафован на 200 манатов.

После окончания игры футболист "Шемкира" Мушвиг Теймуров и врач команды Байрам Байрамов оскорбили судью. По этой причине футболиста оштрафовали на 4, а игрока на 5 игр. За оба случая клуб оштрафовали на 900 манатов.

Кроме того, "Шемкир", 4 игрока которого на указанной игре получили желтые карточки, был оштрафован на 100 манатов.