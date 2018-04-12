АФФА наказала клубы "Кяпяз" и "Кешля"

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА наказал клубы "Кяпяз" и "Кешля".

Как сообщает Report, причина связана с инцидентом между двумя командами на матче XXII тура Премьер-лиги Азербайджана в Гяндже.

"Кяпяз" оштрафовали на 1 600 манатов за то, что на 26-й минуте игры местные болельщики бросили на футбольное поле посторонние предметы.

Что же касается клуба "Кешля", он оштрафован на 800 манатов из-за получения 6-ю футболистами желтой карточки.

Отметим, что матч "Кяпяз" - "Кешля" завершился ничьей - 1:1.