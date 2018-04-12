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    АФФА наказала клубы "Кяпяз" и "Кешля"

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА наказал клубы "Кяпяз" и "Кешля".

    Как сообщает Report, причина связана с инцидентом между двумя командами на матче XXII тура Премьер-лиги Азербайджана в Гяндже.

    "Кяпяз" оштрафовали на 1 600 манатов за то, что на 26-й минуте игры местные болельщики бросили на футбольное поле посторонние предметы.

    Что же касается клуба "Кешля", он оштрафован на 800 манатов из-за получения 6-ю футболистами желтой карточки.

    Отметим, что матч "Кяпяз" - "Кешля" завершился ничьей - 1:1. 

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