АФФA наказала "Габалу" и "Нефтчи" за инцидент между болельщиками - ВИДЕО

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет AФФA огласил решение в связи с инцидентом на матче VIII тура премьер лиги Азербайджана между "Габалой" и "Нефтчи.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги, клуб "Нефтчи" был оштрафован на 1600 манатов, т.к. на 62-й минуте матча болельщики бросили на поле посторонний предмет.

Спустя 2 минуты после этого фанаты "Габалы" сделали тоже самое, за что клуб был аналогично наказан.

Во время инцидента в секторе, где находились болельщики "Нефтчи", были сломаны сиденья. Нанесенный стадиону ущерб будет оплачен "Нефтчи" согласно выставленному "Габалой" счету.

Кроме того, игрок хозяев поля Темкин Халилзаде, получивший две желтые карточки, отстранен на 1 игру. Клуб оштрафован на 200 манатов.

Отметим, что матч "Габала"- "Нефтчи" завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.