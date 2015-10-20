​АФФА наказала футболистов сборной Азербайджана

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании АФФА прошло заседание Комитета тренеров.

Как сообщает Report, на заседании участвовали генсек АФФА Эльхан Мамедов, член Исполнительного комитета Искендер Джавадов, технический директор Бернхард Липперт, заместитель технического директора Заур Гаджи-Магеррамов, главный координатор по селекционным работам Риад Рафиев и бывший член тренерского комитета АФФА Шахин Диниев.

После проведенных обсуждений главному тренеру сборной Азербайджана в составе футболистов в возрасте до 21 года Яшару Вахабзаде было рекомендовано сделать выводы из ошибок, допущенных на предыдущих играх, воспользоваться всеми возможностями для более лучшей подготовки команды к играм.

Было принято решение о неуплате каждодневных расходов футболистам, уехавшим на игру с австрийской сборной на отборочном этапе чемпионата Европы среди команд в составе футболистов в возрасте до 21 года.

Кроме того, отметили важность расследования вопроса о том, действительно ли футболисты, не участвовавшие в учебно-тренировочном сборе игр U-21 против команд Австрии и Финляндии, имели травмы.

Была утверждена учебно-тренировочная программа сборной Азербайджана в составе футболистов в возрасте до 17 лет для I квартала 2016 года.