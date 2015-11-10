​АФФА наказала футболистов, принявших участие в массовой драке

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА обнародовал свое решение, принятое в связи с массовой дракой, произошедшей на матче "Кяпяз" - "Интер" чемпионата Азербайджана среди футболистов в возрасте до 17-ти лет.

Как сообщает Report, драка между футболистами возникла на 90+3 минуте.

Причиной спора стало оскорбление футболистом "Интер" Ильясом Ильясовым одного из игроков команды-соперницы.

Затем спор перерос в драку. Главному тренеру пришлось прогнать с поля Ильяса Ильясова и участвующих в драке спортсменов "Кяпяз" Сабита Гулиева, Фарида Алиева и Али Керимова.

Дисциплинарный комитет АФФА отстранил футболиста "Интер" на 3, а футболистов "Кяпяз" - на 5 игр.