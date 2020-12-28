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АФФА наказала футболистов "Карабаха" и "Зиря"

АФФА наказала футболистов "Карабаха" и "Зиря" Причиной стала недисциплинированность футболистов
Футбол
28 декабря 2020 г. 14:02
АФФА наказала футболистов Карабаха и Зиря

Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал клубы "Карабах" и "Зиря".

По сообщению Report, причиной стала недисциплинированность футболистов в XIII туре Премьер-Лиги.

Получивший красную карточку защитник агдамского клуба Кевин Медина не будет допущен к двум играм, клуб оштрафован на 1 600 манатов.

В составе "Зиря" вторую желтую карточку получил Димитриос Чантакиас. Защитник пропустит одну игру, а клуб заплатит штраф в размере 200 манатов.

Матч "Карабах" - "Зиря" завершился победой хозяев поля со счетом 3:2.

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Версия на азербайджанском языке AFFA "Qarabağ" və "Zirə"nin futbolçularını cəzalandırdı

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