​АФФА наказала футболистов "Хазар-Лянкяран" и "Зире"

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал двух футболистов, выступающих в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает Report, это игрок заднего фланга "Хазар-Лянкяран" Адриан Скарлатаке и защитник клуба "Зире" Мба Чимези.

Обоим футболистам придется пропустить очередной тур. Скарлатаке получил желтую карточку на 56-ой минуте игры с "Нефтчи" во время V тура Премьер-лиги, а Чимези - на 82-ой минуте встречи с командой "Раван".

Футболистам запретили выходить на следующей игре, а их команды оштрафовали на 200 манатов.

Отметим, что встреча команд "Хазар-Лянкяран" и "Зире" пройдет в VI туре Премьер-лиги.