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    ​АФФА наказала футболистов "Хазар-Лянкяран" и "Зире"

    Клубы, в которых они играют, также оштрафованы

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал двух футболистов, выступающих в Премьер-лиге Азербайджана.

    Как сообщает Report, это игрок заднего фланга "Хазар-Лянкяран" Адриан Скарлатаке и защитник клуба "Зире" Мба Чимези.

    Обоим футболистам придется пропустить очередной тур. Скарлатаке получил желтую карточку на 56-ой минуте игры с "Нефтчи" во время V тура Премьер-лиги, а Чимези - на 82-ой минуте встречи с командой "Раван".

    Футболистам запретили выходить на следующей игре, а их команды оштрафовали на 200 манатов.

    Отметим, что встреча команд "Хазар-Лянкяран" и "Зире" пройдет в VI туре Премьер-лиги.

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