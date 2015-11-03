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    ​АФФА наказала 4 клуба

    Это - Нефтчи, Раван, Сумгайыт и Хазар-Лянкяран

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА наказал клубы "Нефтчи", "Раван", "Сумгайыт" и "Хазар-Лянкяран".

    Как отмечает Report, на проведенной во время поездки встрече с "Сумгайытом" в XI туре Премьер-лиги 6 футболистов "Нефтчи" получили желтые карточки и были оштрафованы на 1000 манатов.

    После завершения игры "Сумгайыт" был оштрафован на 2000 манатов, так как болельщики клуба забросали поле посторонними предметами.

    За использование болельщиками на 80-ой минуте матча "Раван" - "Хазар-Лянкяран" пиротехники оба клуба были оштрафованы на 1000 манатов.  

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