​АФФА наказала 4 клуба

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА наказал клубы "Нефтчи", "Раван", "Сумгайыт" и "Хазар-Лянкяран".

Как отмечает Report, на проведенной во время поездки встрече с "Сумгайытом" в XI туре Премьер-лиги 6 футболистов "Нефтчи" получили желтые карточки и были оштрафованы на 1000 манатов.

После завершения игры "Сумгайыт" был оштрафован на 2000 манатов, так как болельщики клуба забросали поле посторонними предметами.

За использование болельщиками на 80-ой минуте матча "Раван" - "Хазар-Лянкяран" пиротехники оба клуба были оштрафованы на 1000 манатов.