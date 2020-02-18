АФФА национализирует легионера "Кешля"

АФФА решила национализировать футболиста клуба "Кешля" Цезаря Меза Колли.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, итальянского полузащитника парагвайского происхождения предусматривается привлечь в сборную Азербайджана в соответствии с правилами ФИФА.

29-летний игрок с 2013 года с перерывами выступает в Азербайджане. Два сезона он надевал формы бакинского "Интера" (нынешний "Кешля").

Покинувший в 2015 году азербайджанский клуб футболист через 6 месяцев вновь вернулся в команду. Перешедший в 2016 году в "Зиря" полузащитник зимой 2018 года вновь вернулся в "Кешля". В конце того же сезона Цезарь Меза Колли заключил контракт с румынским клубом "Университатя". Летом 2019 года он в третий раз вернулся в "Кешля". С того времени Цезарь Меза Колли выступает в столичном клубе.