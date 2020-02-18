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АФФА национализирует легионера "Кешля"

АФФА национализирует легионера "Кешля"

АФФА решила национализировать футболиста клуба "Кешля" Цезаря Меза Колли.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, итальянского полузащитника парагвайского происхождения предусматривается привлечь в сборную Азербайджана в соответствии с правилами ФИФА. 

29-летний игрок с 2013 года с перерывами выступает в Азербайджане. Два сезона он надевал формы бакинского "Интера" (нынешний "Кешля").  

Покинувший в 2015 году азербайджанский клуб футболист через 6 месяцев вновь вернулся в команду. Перешедший в 2016 году в "Зиря" полузащитник зимой 2018 года вновь вернулся в "Кешля". В конце того же сезона Цезарь Меза Колли заключил контракт с румынским клубом "Университатя". Летом 2019 года он в третий раз вернулся в "Кешля". С того времени Цезарь Меза Колли выступает в столичном клубе. 

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