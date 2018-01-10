АФФА на два года наказал знаменитого футболиста прошлого

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА наказал знаменитого футболиста прошлого, ныне носящего форму футзальной команды Baku Fans Агшина Омарова.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, 27 декабря прошлого года Омаров в составе второй группы первенства Азербайджана получил красную карточку на 20-й минуте матча ADBTİA и был отстранен от игры. При этом он применил в отношении судьи Юсифа Нуруллаева физическую силу и нанес удар кулаком. По этой причине игрок футзала был отстранен от футбола на 2 года.

Матч был прерван и Baku Fans присудили техническое поражение со счетом 0:5.

Отметим, что Агшин Омаров за свою карьеру выступал в командах "Хязяр Университет" (после "Интер", ныне "Кешля"), "Симург" и "Мугань".