АФФА на 3 игры наказала капитана "Габалы"

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА наказала футболиста клуба "Габала" Джавида Гусейнова на 3 игры.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ПФЛ, причиной этого стало агрессивное поведение игрока на 45+2 минуте матча с "Карабахом" в рамках XXVIII тура Премьер-лиги Азербайджана, получение красной карточки и удаление с поля.

"Габала" за такое поведение Дж.Гусейнова оштрафована на 2400 манатов.

В матче XXVIII тура между "Сумгайытом" и "Зиря" 6 приезжих игроков получили желтые карточки, из-а чего клуб оштрафован на 800 манатов. Кроме того клуб оштрафован на 1600 манатов из-за того, что фанаты бросили на поле посторонние предметы.

В матче "Кяпяз" - "Нефтчи" футболист приезжих Кирилл Петров получил вторую желтую карточку и был удален с поля. из-за чего его отстранили от участия в 1 игре, клуб оштрафовали на 200 манатов.