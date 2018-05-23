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    АФФА на 3 игры наказала капитана "Габалы"

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА наказала футболиста клуба "Габала" Джавида Гусейнова на 3 игры.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ПФЛ, причиной этого стало агрессивное поведение игрока на 45+2 минуте матча с "Карабахом" в рамках XXVIII тура Премьер-лиги Азербайджана, получение красной карточки и удаление с поля.

    "Габала" за такое поведение Дж.Гусейнова оштрафована на 2400 манатов.

    В матче XXVIII тура между "Сумгайытом" и "Зиря" 6 приезжих игроков получили желтые карточки, из-а чего клуб оштрафован на 800 манатов. Кроме того клуб оштрафован на 1600 манатов из-за того, что фанаты бросили на поле посторонние предметы.

    В матче "Кяпяз" - "Нефтчи" футболист приезжих Кирилл Петров получил вторую желтую карточку и был удален с поля. из-за чего его отстранили от участия в 1 игре, клуб оштрафовали на 200 манатов. 

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