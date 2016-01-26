​АФФА лишила клубы "Раван" и "Баку" очков

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Направив 21 января письмо в АФФА, ФИФА заявила о принятии Дисциплинарным комитетом структуры решения касательно клуба "Раван".

Как сообщает Report, в письме отмечается, что из актива нынешнего сезона клуба исключаются 6 очков из-за несоблюдения клубом условий контракта, заключенного между "Раваном" и выступающим в команде футболистом Артуром Котенко.

Кроме того, в адресованном в тот же день письме отмечается о решении, принятом касательно клуба "Баку".

В письме отмечается, что из актива нынешнего сезона клуба стираются 3 очка из-за несоблюдения клубом условий контракта, заключенного между "Баку" и выступающим в команде футболистом Дежаном Бранковичем.

С учетом этого Дисциплинарный комитет АФФА исключил из актива этого сезона клуба "Раван" 6 очков, а с актива выступающего в I дивизионе клуба "Баку" - 3 очка.