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    ​АФФА лишила клубы "Раван" и "Баку" очков

    В связи с этим ФИФА направила письмо в АФФА

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Направив 21 января письмо в АФФА, ФИФА заявила о принятии Дисциплинарным комитетом структуры решения касательно клуба "Раван".

    Как сообщает Report, в письме отмечается, что из актива нынешнего сезона клуба исключаются 6 очков из-за несоблюдения клубом условий контракта, заключенного между "Раваном" и выступающим в команде футболистом Артуром Котенко.

    Кроме того, в адресованном в тот же день письме отмечается о решении, принятом касательно клуба "Баку".

    В письме отмечается, что из актива нынешнего сезона клуба стираются 3 очка из-за несоблюдения клубом условий контракта, заключенного между "Баку" и выступающим в команде футболистом Дежаном Бранковичем.

    С учетом этого Дисциплинарный комитет АФФА исключил из актива этого сезона клуба "Раван" 6 очков, а с актива выступающего в I дивизионе клуба "Баку" - 3 очка. 

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