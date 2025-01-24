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АФФА ищет еще двух соперников для национальной команды

АФФА ищет еще двух соперников для национальной команды Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) ищет еще двух соперников для товарищеского матча с национальной сборной.
Футбол
24 января 2025 г. 13:00
АФФА ищет еще двух соперников для национальной команды

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) ищет еще двух соперников для товарищеского матча с национальной сборной.

Об этом Report сообщил глава пресс-службы АФФА Эльнур Мамедли.

Он отметил, что в марте и июне ожидаются по два товарищеских матча:

"В эти месяцы будет "окно" для проведения двух товарищеских матчей. Ведется работа в данном направлении. Как только определятся соперники, мы предоставим соответствующую информацию".

Отметим, что сборная Азербайджана под руководством Фернанду Сантуша 25 марта проведет товарищеский матч со сборной Беларуси, а 10 июня - со сборной Венгрии. Обе игры пройдут в Азербайджане.

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