АФФА ищет еще двух соперников для национальной команды

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) ищет еще двух соперников для товарищеского матча с национальной сборной.

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) ищет еще двух соперников для товарищеского матча с национальной сборной.

Об этом Report сообщил глава пресс-службы АФФА Эльнур Мамедли.

Он отметил, что в марте и июне ожидаются по два товарищеских матча:

"В эти месяцы будет "окно" для проведения двух товарищеских матчей. Ведется работа в данном направлении. Как только определятся соперники, мы предоставим соответствующую информацию".

Отметим, что сборная Азербайджана под руководством Фернанду Сантуша 25 марта проведет товарищеский матч со сборной Беларуси, а 10 июня - со сборной Венгрии. Обе игры пройдут в Азербайджане.