АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”

13:13

Товарищеский матч с ФК ”Трактор“ из Тебриза стал бы хорошим событием и для "Карабаха", и для его болельщиков.

Об этом Report заявил директор клуба ”Карабах“ Эмрах Челикэль, комментируя инициативу болельщиков в социальных сетях по проведению товарищеского матча с "Трактором".

Представитель "Карабаха" отметил, что у обоих клубов очень плотный график.

"Мы выступаем как в национальном чемпионате, так и в Лиге конференций. Стараемся достойно представлять Азербайджан во всех соревнованиях, в которых участвуем. Но вместе с тем мы, клуб "Карабах", хотели бы проведения этого матча. Они наши соотечественники, наши братья. Встреча двух клубов стал бы большим футбольным праздником. Если на зимних сборах “Трактор” также будет в Анталье, мы можем запланировать встречу там. Если же будет какая-то другая инициатива с их стороны, они сделают другое предложение, мы готовы рассмотреть и это”, сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли АФФА выступить организатором встречи, начальник отдела по связям с прессой и общественностью ассоциации Фируз Абдулла сказал Report, что при наличии такой инициативы АФФА может оказать необходимую организационную помощь.

”Основную работу для реализации идеи должны сделать клубы. У обоих плотный график. АФФА не может делать предложения той или другой стороне, выдвигать инициативу по проведению товарищеского матча. Но если такая договоренность будет, федерация может взять на себя организацию встречи", — отметил он.

Отметим, что ”Карабах" и "Трактор" ранее встречались в товарищеском матче. Команды сыграли в Анкаре во время летних сборов в 2012 году. Встреча завершилась победой "Карабаха" со счетом 1: 0.