О нас

АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”

АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором” 13:13
Футбол
10 ноября 2022 г. 14:04
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”

Товарищеский матч с ФК ”Трактор“ из Тебриза стал бы хорошим событием и для "Карабаха", и для его болельщиков.

Об этом Report заявил директор клуба ”Карабах“ Эмрах Челикэль, комментируя инициативу болельщиков в социальных сетях по проведению товарищеского матча с "Трактором".

Представитель "Карабаха" отметил, что у обоих клубов очень плотный график.

"Мы выступаем как в национальном чемпионате, так и в Лиге конференций. Стараемся достойно представлять Азербайджан во всех соревнованиях, в которых участвуем. Но вместе с тем мы, клуб "Карабах", хотели бы проведения этого матча. Они наши соотечественники, наши братья. Встреча двух клубов стал бы большим футбольным праздником. Если на зимних сборах “Трактор” также будет в Анталье, мы можем запланировать встречу там. Если же будет какая-то другая инициатива с их стороны, они сделают другое предложение, мы готовы рассмотреть и это”, сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли АФФА выступить организатором встречи, начальник отдела по связям с прессой и общественностью ассоциации Фируз Абдулла сказал Report, что при наличии такой инициативы АФФА может оказать необходимую организационную помощь.

”Основную работу для реализации идеи должны сделать клубы. У обоих плотный график. АФФА не может делать предложения той или другой стороне, выдвигать инициативу по проведению товарищеского матча. Но если такая договоренность будет, федерация может взять на себя организацию встречи", — отметил он.

Отметим, что ”Карабах" и "Трактор" ранее встречались в товарищеском матче. Команды сыграли в Анкаре во время летних сборов в 2012 году. Встреча завершилась победой "Карабаха" со счетом 1: 0.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке AFFA və “Qarabağ”ın rəsmiləri klubun “Traktor” ilə yoldaşlıq oyunu keçirmək ehtimalını şərh ediblər

Самое читаемое

Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря
Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря
4 ноября 2022 г. 19:34
МИД: Украина примет жесткие меры, чтобы исключить использование РФ иранского оружия
МИД: Украина примет жесткие меры, чтобы исключить использование РФ иранского оружия
5 ноября 2022 г. 18:39
В Баку автомобиль сбил 60-летнего мужчину
В Баку автомобиль сбил 60-летнего мужчину
6 ноября 2022 г. 05:22
Кабмин Турции соберется завтра, опубликована повестка
Кабмин Турции соберется завтра, опубликована повестка
6 ноября 2022 г. 17:04
Прогноз погоды на День Победы
Прогноз погоды на День Победы
7 ноября 2022 г. 13:17
Чавушоглу: Переподписания зерновой сделки не требуется
Чавушоглу: Переподписания зерновой сделки не требуется
8 ноября 2022 г. 13:45
Водопад Ниагара окрашен в цвета флага Азербайджана
ВидеоВодопад Ниагара окрашен в цвета флага Азербайджана
9 ноября 2022 г. 08:10
Болид Феррари Шумахера продан за более чем $13 млн на аукционе в Женеве
Болид "Феррари" Шумахера продан за более чем $13 млн на аукционе в Женеве
9 ноября 2022 г. 22:47
Милли Меджлис принял заявление в связи с Днем Победы
Милли Меджлис принял заявление в связи с Днем Победы
5 ноября 2022 г. 11:50
Цена нефти марки Brent превысила 98 долларов за баррель впервые с 10 октября
Цена нефти марки Brent превысила 98 долларов за баррель впервые с 10 октября
4 ноября 2022 г. 16:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi