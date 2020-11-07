О нас
Report Georgia
Аудио новости

АФФА готовит обращение из-за провокационных действий армянского футболиста

АФФА готовит обращение из-за провокационных действий армянского футболиста В соответствующие структуры будет направлено обращение из-за действий 27-летнего нападающего
Футбол
7 ноября 2020 г. 16:43
АФФА готовит обращение из-за провокационных действий армянского футболиста

АФФА готовит обращение из-за провокационных действий футболиста армянского происхождения немецкого клуба "Хоффенхайм" Саркиса Адамяна.

Как сообщили Report в Ассоциации, в соответствующие структуры будет направлено обращение из-за действий 27-летнего нападающего.

Подчеркивается, что этот вопрос находится в центре внимания АФФА.

АФФА направила письма в различные организации, УЕФА, ФИФА и различные соответствующие ассоциации в связи с начавшимися с 27 сентября провокационными заявлениями, публикациями в соцсетях армянских футболистов, функционеров и других официальных лиц: "До сих пор в связи с этим было адресовано 17 писем. Среди адресатов – футбольные федерации Черногории, Словакии, Греции и Италии. Все провокации в соцсетях, на матчах и др. отслеживаются, направляются обращения в соответствующей форме".

Саркис Адамян оформил дубль в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы, в которой его команда со счетом 5:0 обыграла чешский "Слован". В заявлении сайту sport24.ru форвард заявил, что посвятил голы "сражающимся против Азербайджана братьям и сестрам". При этом он вместо Карабаха произнес название непризнанного режима.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке AFFA erməni futbolçunun təxribatçı hərəkəti ilə bağlı müraciət edəcək

Новости партнеров

Самое читаемое

Армяне бегут из Карабаха в Ереван с оружием
Армяне бегут из Карабаха в Ереван с оружием
4 ноября 2020 г. 17:11
Израильский эксперт: Война скоро закончится полным крахом Армении    
Израильский эксперт: Война скоро закончится полным крахом Армении    
1 ноября 2020 г. 18:06
Видеообращение главы сепаратистов в церкви в Шуше оказалось фальшивкой
Видеообращение главы сепаратистов в церкви в Шуше оказалось фальшивкой
1 ноября 2020 г. 15:39
СМИ сообщили об уничтожении Араика Арутюняна
СМИ сообщили об уничтожении Араика Арутюняна
1 ноября 2020 г. 17:50
Пламенный кортеж или неудачная сходка: Жив ли Араик?
"Пламенный кортеж" или неудачная сходка: Жив ли Араик?
2 ноября 2020 г. 16:36
Кадры военной техники, оставленной ВС Армении на поле боя при бегстве
Кадры военной техники, оставленной ВС Армении на поле боя при бегстве
5 ноября 2020 г. 16:04
Михаил Саакашвили переболел коронавирусом
Михаил Саакашвили переболел коронавирусом
4 ноября 2020 г. 12:43
Последние сводки с фронта: Живущих в Ханкенди армян переселяют
ВидеоПоследние сводки с фронта: Живущих в Ханкенди армян переселяют
5 ноября 2020 г. 23:46
 Уничтожены два армянских Града
Видео Уничтожены два армянских "Града"
1 ноября 2020 г. 17:54
Российский эксперт: Азербайджан очень близок к победе
Российский эксперт: Азербайджан очень близок к победе
6 ноября 2020 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi