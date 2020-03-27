​АФФА дала старт онлайн-обучению для судей

С учетом временной отмены групповых тренингов для судей с целью борьбы с распространением инфекции коронавируса, был дан старт онлайн-обучению.

Как передает Report со ссылкой на сайт АФФА, занятия проводятся один раз в неделю для двух отдельных группу судей с участием главы Судейского комитета федерации Фрица Штухлика и члена Судейского комитета УЕФА Кироса Вассараса. В ходе онлайн-обучения обсуждаются определенные ситуация, возникшие в международных матчах, узнаются ответы судей посредством опросов, даются рекомендации относительно правильного толкования и применения правил игры.