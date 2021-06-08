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АФФА: Арустамян проявил неуважение к территориальной целостности Азербайджана  

АФФА: Арустамян проявил неуважение к территориальной целостности Азербайджана   Исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов прокомментировал вопрос блокировки аккредитации комментатора российского телеканала "Матч ТВ" Нобеля Арустамяна на Евро-2020.
Футбол
8 июня 2021 г. 23:56
АФФА: Арустамян проявил неуважение к территориальной целостности Азербайджана  

Исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов прокомментировал вопрос блокировки аккредитации комментатора российского телеканала "Матч ТВ" Нобеля Арустамяна на Евро-2020.

Представитель АФФА в заявлении Report сказал, что осведомлен о ситуации.

Он посоветовал комментатору обратиться в УЕФА: «Конечно, мы осведомлены об этой ситуации. И чтобы прояснить ситуацию, прежде всего, должен сказать, что турнир Евро-2020 проводится как единая система под флагом УЕФА. Это также относится к системе регистрации аккредитации УЕФА. Другими словами, обращение для регистрации утверждается Оргкомитетом каждого из 11 городов-организаторов Игры Евро-2020, и заявитель считается аккредитованным только после получения подтверждающего ответа на свое обращение. В данной конкретной ситуации, если у упомянутого представителя СМИ возникнут проблемы, мы рекомендуем ему обратиться непосредственно в УЕФА по этому поводу».

Э.Мамедов также заметил, что Арустамян проявил неуважение к территориальной целостности Азербайджана: «Должен также отметить, что этот человек на протяжении многих лет неоднократно бывал на оккупированных землях Азербайджана и во время этих визитов не получал разрешения от соответствующих структур Азербайджана. Он нарушил законы нашей страны, проявив неуважение к территориальной целостности Азербайджана».

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Версия на азербайджанском языке Elxan Məmmədov: "Erməni şərhçi ölkəmizin ərazi bütövlüyünə hörmətsizlik edib"

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