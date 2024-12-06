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AfDB планирует выделить Марокко 1 млрд евро на подготовку к ЧМ по футболу 2030 года

AfDB планирует выделить Марокко 1 млрд евро на подготовку к ЧМ по футболу 2030 года Африканский банк развития (АБР) подписал соглашение о предоставлении Марокко кредита в размере 350 миллионов евро (370 миллионов долларов США) и рассматривает возможность предоставления стране еще 650 миллионов евро.
Футбол
6 декабря 2024 г. 15:30
AfDB планирует выделить Марокко 1 млрд евро на подготовку к ЧМ по футболу 2030 года

Африканский банк развития (African development bank group, AfDB) подписал соглашение о предоставлении Марокко кредита в размере 350 млн евро (370 млн долларов США) и рассматривает возможность предоставления стране еще 650 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении банка.

Средства кредита на 350 млн евро предусматривают поддержку Марокко в улучшении экономического управления, водоснабжения и создания промышленной зоны в порту Надор-Уэст-Мед.

Глава банка Акинвуми Адесина сообщил журналистам, что AfDB также рассматривает возможность выделения стране 650 млн евро на развитие железнодорожной и аэропортовой инфраструктуры Марокко в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2030 года.

ЧМ по футболу в 2030 году примет Испания, Португалия и Марокко.

AfDB до сих пор выделил кредиты на 3,6 млрд долларов США на финансирование 37 проектов в Марокко.

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