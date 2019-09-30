Турецкий ведущий: Если я буду играть в Азербайджане, буду петь его гимн - ВИДЕО

Исполнение германским футболистом клуба "Фенербахче" Максом Крузе государственного гимна Турции во время выездного матча с "Галатасараем" в VI туре Суперлиги Турции было встречено неоднозначно.

Как сообщает Report, известный футбольный комментатор Синан Энгин в эфире “Bəyaz TV” сказал, что "Макса Крузе Гимну Свободы научил Аджун Илиджалы". Его коллега Ахмет Чакар же сказал, что "выучивание иностранцем Максом Крузе Гимна свободы является шутовством".

Присоединившийся к прямому эфиру известный турецкий ведущий, владелец TV8 Аджун Илиджалы выразил резкий протест против этого: "Макс Крузе – футболист, который 30 раз играл в составе сборной Германии, он не нуждается в шоу. В Германии он полюбил наших граждан, значит, мы сделали так, чтобы он полюбил их. Расизм есть везде. Мы в Турции очень любим темнокожих игроков, значит, у нас есть такая особенность. Если бы я играл в Азербайджане, пел бы его гимн. Если кто-то назовет меня шарлатаном, я потеряю все свое желание, начну задавать себе вопросы. Я вижу, что все счастливы. Этот человек завтра-послезавтра отправится в Германию и будет рассказывать о Турции. Разве не хорошо, чтобы немец, вернувшись, рассказывал о том, как славно его приняли?"

Отметим, что стамбульское дерби завершилось ничьей без голов. В составе "Галатасарая" гимн Турции спел голландец Райан Бабель.