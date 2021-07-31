Адвокат возглавил сборную Ирака по футболу

Нидерландский тренер Дик Адвокат возглавил команду Ирака по футболу.
Последним клубом, в котором работал Адвокат, был нидерландский "Фейенорд". Специалист работал в роттердамском клубе с 2019 по 2021 год.
Напомним, что ранее Адвокат возглавлял сборные Нидерландов, ОАЭ, Южной Кореи, Бельгии и Сербии, нидерландские клубы ПСВ, АЗ, "Спарту" и "Утрехт", английский "Сандерленд" и турецкий "Фенербахче". С ПСВ Адвокат становился чемпионом, обладателем кубка и трижды - Суперкубка Нидерландов, с "Рейнджерс" специалист по два раза выигрывал чемпионат и Кубок Шотландии.