Адвокат возглавил сборную Ирака по футболу

Нидерландский тренер Дик Адвокат возглавил команду Ирака по футболу.

Нидерландский тренер Дик Адвокат возглавил команду Ирака по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба сборной.

Последним клубом, в котором работал Адвокат, был нидерландский "Фейенорд". Специалист работал в роттердамском клубе с 2019 по 2021 год.

Напомним, что ранее Адвокат возглавлял сборные Нидерландов, ОАЭ, Южной Кореи, Бельгии и Сербии, нидерландские клубы ПСВ, АЗ, "Спарту" и "Утрехт", английский "Сандерленд" и турецкий "Фенербахче". С ПСВ Адвокат становился чемпионом, обладателем кубка и трижды - Суперкубка Нидерландов, с "Рейнджерс" специалист по два раза выигрывал чемпионат и Кубок Шотландии.