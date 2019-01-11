Адвокат Роналду прокомментировал запрос полиции на получение ДНК португальца

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Адвокат Криштиану Роналду Питер Кристиансен прокомментировал информацию о выдаче полиции ордера на забор образца ДНК футболиста по делу об изнасиловании.

Как передает Report, полицейские хотят понять, совпадают ли найденные образцы генетического материала на платье Кэтрин Майорги, которая обвиняет португальца, с его ДНК.

«Роналду всегда утверждал, что то, что произошло в Лас-Вегасе в 2009 году, было по обоюдному согласию, поэтому неудивительно, что ДНК будет присутствовать и что полиция сделала этот стандартный запрос в рамках своего расследования», — цитирует адвоката The Telegraph.