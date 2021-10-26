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Адвокат Марадоны назвал возможную причину смерти футболиста

Адвокат Марадоны назвал возможную причину смерти футболиста Причиной смерти легендарного футболиста Диего Марадоны стала плохая медицинская помощь.
Футбол
26 октября 2021 г. 10:10
Адвокат Марадоны назвал возможную причину смерти футболиста

Причиной смерти легендарного футболиста Диего Марадоны стала плохая медицинская помощь.

Как передает Report, с таким заявлением выступил его адвокат Матиас Морла после дачи показаний в качестве свидетеля.

"Медицинский уход был ужасным, поэтому он и мертв", - сказал Морла журналистам после встречи с прокурорами.

Как утверждает Морла, в больнице, где Марадоне за три недели до смерти проводили операцию, не рекомендовали оставлять его под домашним наблюдением, однако родственники футболиста решили разместить его в арендованном доме в пригороде Буэнос-Айреса, где за ним ухаживал медперсонал.

"Это было безумием. Врачи говорили, что он должен находиться в больнице. Последний раз я видел Марадону 16 ноября прошлого года. У него был странный голос, как у робота", - сказал адвокат.

Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Аргентинская прокуратура проводит расследование о возможной халатности со стороны врачей Марадоны.

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Версия на английском языке Maradona's lawyer announces cause of death of star
Версия на азербайджанском языке Vəkili Maradonanın ölüm səbəbini açıqlayıb

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