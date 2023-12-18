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Адриан Муту: Стыдно за поражение

Адриан Муту: Стыдно за поражение "Стыдно за поражение".
Футбол
18 декабря 2023 г. 22:23
Адриан Муту: Стыдно за поражение

"Стыдно за поражение".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Нефтчи" Адриан Муту на пресс-конференции после игры 17-го тура Премьер-лиги Азербайджана, в которой его команда уступила "Карабаху" со счетом 0:2.

"Сегодняшний матч был сложным, играли против сильного соперника. Ребята старались до самого конца вести борьбу. Стыдно за поражение. Хотели что-то сделать, но в итоге проиграли. Выпустил на поле всех нападающих, что есть в "Нефтчи". От наших форвардов я жду большего", - отметил румынский специалист.

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Версия на азербайджанском языке Adrian Mutu: “Məğlub olmağımız utancvericidir”

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