Адриан Муту: Стыдно за поражение

"Стыдно за поражение".

"Стыдно за поражение".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Нефтчи" Адриан Муту на пресс-конференции после игры 17-го тура Премьер-лиги Азербайджана, в которой его команда уступила "Карабаху" со счетом 0:2.

"Сегодняшний матч был сложным, играли против сильного соперника. Ребята старались до самого конца вести борьбу. Стыдно за поражение. Хотели что-то сделать, но в итоге проиграли. Выпустил на поле всех нападающих, что есть в "Нефтчи". От наших форвардов я жду большего", - отметил румынский специалист.