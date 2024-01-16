Адриан Муту: Меня не выгоняли из "Нефтчи"

09:02

Румынский специалист, бывший главный тренер бакинского "Нефтчи" Адриан Муту рассказал о причине своего ухода из команды.

Как сообщает Report со ссылкой на Digisport.ro, он опроверг слухи о том, что его выгнали из "Нефтчи".

"Говорят, что будто меня выгнали из команды в сложный период моей жизни. Но это не так. Когда моя мать впала в кому, я заявил, что хочу быть со своей семьей. А после ее смерти решил не возвращаться. Я потерял интерес к футболу. Мы не стали ни о чем спорить. Не люблю выглядеть жертвой. В тот же день я не стал тянуть и сразу ушел", - признался Муту.

Отметим, что контракт Адриана Муту с "Нефтчи" был расторгнут 24 декабря. Новым тренером команды стал Миодраг Божович из Черногории.