О нас

Адриан Муту: Быть главным тренером "Нефтчи" - большая ответственность

Адриан Муту: Быть главным тренером "Нефтчи" - большая ответственность Это очень большая ответственность - быть главным тренером "Нефтчи".
Футбол
25 июля 2023 г. 16:54
Адриан Муту: Быть главным тренером Нефтчи - большая ответственность

Это очень большая ответственность - быть главным тренером "Нефтчи".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер команды Адриан Муту.

По его словам, главная цель сегодня - вернуть команду к вершинам турнирной таблицы: "Мы должны демонстрировать свою игру, независимо от соперника. Необходимо создать хорошо сыгранную команду и создать здоровую конкуренцию между игроками место в основном составе. Этот процесс длительный, сейчас команда не сбалансирована".

Добавив, что в состав команды будут привлечены новые футболисты, специалист отметил, что мобилизует на 100% свою энергию для предстоящей работы: "Во время встреч с игроками за последние 10 дней я убедился, что они тоже хотят работать со мной. Футболисты готовы к тренировкам, тренировкам в новой форме. Скоро вы увидите новый "Нефтчи". Ожидания фанатов от нас большие. Мы надеемся их оправдать хорошей, зрелищной игрой".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Adrian Mutu: "Neftçi"nin baş məşqçisi olmaq böyük məsuliyyətdir"

Экслюзивные новости

Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
25 июля 2023 г. 15:19
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
25 июля 2023 г. 12:27
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
24 июля 2023 г. 16:26
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
24 июля 2023 г. 11:14
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
20 июля 2023 г. 13:28
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
20 июля 2023 г. 11:46
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
19 июля 2023 г. 15:40
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
18 июля 2023 г. 16:31
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
18 июля 2023 г. 14:44
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi