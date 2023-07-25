Адриан Муту: Быть главным тренером "Нефтчи" - большая ответственность

Это очень большая ответственность - быть главным тренером "Нефтчи".

Это очень большая ответственность - быть главным тренером "Нефтчи".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер команды Адриан Муту.

По его словам, главная цель сегодня - вернуть команду к вершинам турнирной таблицы: "Мы должны демонстрировать свою игру, независимо от соперника. Необходимо создать хорошо сыгранную команду и создать здоровую конкуренцию между игроками место в основном составе. Этот процесс длительный, сейчас команда не сбалансирована".

Добавив, что в состав команды будут привлечены новые футболисты, специалист отметил, что мобилизует на 100% свою энергию для предстоящей работы: "Во время встреч с игроками за последние 10 дней я убедился, что они тоже хотят работать со мной. Футболисты готовы к тренировкам, тренировкам в новой форме. Скоро вы увидите новый "Нефтчи". Ожидания фанатов от нас большие. Мы надеемся их оправдать хорошей, зрелищной игрой".