​Адебайор может продолжить карьеру в АПЛ

Тоголезский нападающий Эммануэль Адебайор может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает The Sun, передает Report.

По информации источника, в услугах Адебайора заинтересованы три клуба АПЛ — “Вест Хэм Юнайтед”, “Шеффилд Юнайтед” и “Уотфорд”. Кроме того, в борьбу за 35-летнего нападающего готовы вступить ряд итальянских клубов и “Селтик“.

Адебайор перешёл в турецкий клуб в январе 2017 года на правах свободного агента. За “Истанбул Башакшехир“ тоголезец сыграл 76 матчей. На счету футболиста 28 забитых мячей.