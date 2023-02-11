"Аданаспор" из-за землетрясения приостановил выступления в Первой лиге Турции по футболу

Футбольный клуб "Аданаспор", выступающий в Первой лиге Турции, объявил о приостановлении выступлений из-за последствий разрушительных землетрясений в братской стране.

Футбольный клуб "Аданаспор", выступающий в Первой лиге Турции, объявил о приостановлении выступлений из-за последствий разрушительных землетрясений в братской стране.

Как сообщает Report , об этом говорится в заявлении клуба.

"На основании решения, принятого советом директоров, мы информируем общественность о том, что оставшиеся матчи сезона 2022-2023 годов не могут быть продолжены в связи с текущими условиями, и поэтому мы покидаем лигу", - отмечается в сообщении.

Ранее аналогичные решения приняли клубы "Ени Малатьяспор" и "Хатай".

Напомним, что землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, число погибших в Турции достигло 22 327, еще свыше 80 тыс. человек пострадали.