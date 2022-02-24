Абрамовичу запретили жить в Великобритании

Российскому миллиардеру, владельцу футбольного клуба "Челси" Роману Абрамовичу запретили когда-либо снова проживать в Великобритании.

Российскому миллиардеру, владельцу футбольного клуба "Челси" Роману Абрамовичу запретили когда-либо снова проживать в Великобритании.

Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, миллиардера не видели в офисе "Челси" в течение нескольких месяцев. По сообщениям СМИ, иммиграционным чиновникам Британии даны инструкции не допустить, чтобы Абрамович обосновался в стране.

В 2018 году Абрамович стал гражданином Израиля, что позволило ему въезжать в Великобританию на срок до шести месяцев. Однако высокопоставленный источник сообщил, что любая попытка олигарха получить постоянное место жительства "почти наверняка будет отклонена".

Сейчас им якобы занимается отдел по особым делам министерства внутренних дел. Такая ситуация возникла после того, как депутаты назвали его одним из 35 олигархов, которые являются сторонниками президента России Владимира Путина.

Роман Абрамович - российский, израильский и португальский предприниматель, миллиардер. Летом 2003 года Абрамович купил находящийся на грани разорения английский футбольный клуб "Челси". По версии Forbes в 2021 году состояние Абрамовича составляло 14,5 миллиарда долларов США.