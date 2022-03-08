О нас
Аудио новости

Абрамовича назвали худшим явлением в английском футболе

Абрамовича назвали худшим явлением в английском футболе Бывший владелец английского футбольного клуба «Кристал Пэлас» Саймон Джордан прокомментировал решение российского бизнесмена Романа Абрамовича продать клуб.
Футбол
8 марта 2022 г. 16:43
Абрамовича назвали худшим явлением в английском футболе

Бывший владелец английского футбольного клуба «Кристал Пэлас» Саймон Джордан прокомментировал решение российского бизнесмена Романа Абрамовича продать клуб, сообщает Report со ссылкой на Газета.ru.

«При всем уважении, за исключением «Челси», Абрамович – одно из худших явлений, которые могли произойти с английским футболом. Что мы сейчас имеем? Поколение игроков, у которых нет ни характера, ни сути, которым платят слишком много денег. Наследие Абрамовича? Для «Челси» — это прекрасная история. А для футбола в этой стране? Думаю, только катастрофа. Скатертью дорога, следующий», - приводит слова Джордана talksport.

Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английcкой премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Программа поездки сборной Азербайджана изменена из-за Беларуси
Программа поездки сборной Азербайджана изменена из-за Беларуси
8 марта 2022 г. 13:39
УЕФА оштрафовал сборную Азербайджана по футзалу
УЕФА оштрафовал сборную Азербайджана по футзалу
8 марта 2022 г. 09:42
Лига чемпионов: Сегодня стартуют ответные матчи 1/8 финала
Лига чемпионов: Сегодня стартуют ответные матчи 1/8 финала
8 марта 2022 г. 07:49
УЕФА оштрафовал Марсель в связи с армянской провокацией на матче с Карабахом
УЕФА оштрафовал "Марсель" в связи с армянской провокацией на матче с "Карабахом"
8 марта 2022 г. 03:16
ФИФА разрешит иностранным игрокам приостановить контракты с российскими клубами
ФИФА разрешит иностранным игрокам приостановить контракты с российскими клубами
7 марта 2022 г. 20:06
Роналду может стать одноклубником Месси
Роналду может стать одноклубником Месси
7 марта 2022 г. 17:02
Предлагается открыть специальное трансферное окно для украинских клубов
Предлагается открыть специальное трансферное окно для украинских клубов
7 марта 2022 г. 14:11
Карабах установил новый рекорд в истории чемпионатов Азербайджана
"Карабах" установил новый рекорд в истории чемпионатов Азербайджана
7 марта 2022 г. 13:54
Обстрелян стадион украинского клуба
Обстрелян стадион украинского клуба
7 марта 2022 г. 12:23
Отъезд Роналду перед дерби вызвал недовольство
Отъезд Роналду перед дерби вызвал недовольство
7 марта 2022 г. 09:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi