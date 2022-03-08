Абрамовича назвали худшим явлением в английском футболе

Бывший владелец английского футбольного клуба «Кристал Пэлас» Саймон Джордан прокомментировал решение российского бизнесмена Романа Абрамовича продать клуб, сообщает Report со ссылкой на Газета.ru.
«При всем уважении, за исключением «Челси», Абрамович – одно из худших явлений, которые могли произойти с английским футболом. Что мы сейчас имеем? Поколение игроков, у которых нет ни характера, ни сути, которым платят слишком много денег. Наследие Абрамовича? Для «Челси» — это прекрасная история. А для футбола в этой стране? Думаю, только катастрофа. Скатертью дорога, следующий», - приводит слова Джордана talksport.
Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английcкой премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги.