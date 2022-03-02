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Абрамович заявил, что поможет Украине, продав "Челси"

Абрамович заявил, что поможет Украине, продав "Челси" Доходы от продажи английского клуба "Челси" пойдут на помощь пострадавшим от войны в Украине.
Футбол
2 марта 2022 г. 23:10
Абрамович заявил, что поможет Украине, продав Челси

Доходы от продажи английского клуба "Челси" пойдут на помощь пострадавшим от войны в Украине.

Как сообщает Report, владелец лондонского представителя Роман Абрамович сделал заявление на официальном сайте клуба.

Российский бизнесмен сообщил, что уже дал указание создать благотворительный фонд: "Фонд будет предоставлять необходимые средства для удовлетворения потребностей людей, пострадавших от войны, а также поддерживать долгосрочные усилия по восстановлению".

"Я всегда принимал решения исходя из интересов клуба. В текущей ситуации я считаю наиболее правильным выбором продать клуб, так будет лучше для болельщиков, сотрудников, спонсоров и партнеров клуба. Знайте, что это было невероятно тяжелым решением для меня - расстаться с "Челси" таким образом", - сказал Абрамович.

"Я надеюсь, что смогу посетить "Стэмфорд Бридж" в последний раз и попрощаться со всеми вами лично. Было большой привилегией быть частью "Челси", и я горд за все наши совместные достижения. "Челси" и его болельщики навсегда будут в моем сердце", - добавил Абрамович.

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году примерно за 140 млн фунтов (около 233 млн долларов США по курсу на тот момент) у предыдущего владельца - англичанина Кена Бейтса.

"Челси" за время управления Абрамовичем пять раз стал чемпионом Англии, пять раз - обладателем Кубка Англии, трижды - обладателем Кубка английской лиги и два раза - суперкубка страны, дважды - победителем Лиги чемпионов (2012, 2021) и Лиги Европы (2013, 2019). В 2021 году команда выиграла Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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Версия на азербайджанском языке Abramoviç "Çelsi"ni sataraq Ukraynaya yardım edəcəyini açıqlayıb

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