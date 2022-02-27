Абрамович передал управление "Челси" попечителям благотворительного фонда

Владелец английского "Челси" Роман Абрамович передал управление футбольным клубом попечителям одноименного благотворительного фонда.

Владелец английского "Челси" Роман Абрамович передал управление футбольным клубом попечителям одноименного благотворительного фонда.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба "Челси".

"Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям, поэтому сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда "Челси" руководство и заботу о клубе. Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков", - сказал Абрамович.

Напомним, что Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году примерно за 140 млн фунтов стерлингов (около 233 млн долларов США по курсу на тот момент) у предыдущего владельца - англичанина Кена Бейтса.

"Челси" за время управления Абрамовичем пять раз стал чемпионом Англии, пять раз - обладателем Кубка Англии, трижды - обладателем Кубка английской лиги и суперкубка страны, дважды - победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. В 2021 году команда выиграла Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.