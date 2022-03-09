Роман Абрамович отклонил предложение американо-швейцарского консорциума о покупке "Челси".
Как сообщает Report со ссылкой на The Independent, бизнесмен не согласился со сделанным ему предложением.
Ранее сообщалось, что Роман Абрамович хочет получить за лондонский клуб 4 миллиарда фунтов. Предложение консорциума оценивалось гораздо ниже.
В него входят миллиардеры Хансйорг Висс (Швейцария) и Тодд Боэли (США). Они подали официальную заявку на приобретение "Челси" во вторник. При этом желание купить клуб выражали и другие претенденты.