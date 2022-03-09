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Абрамович отклонил предложение американо-швейцарского консорциума о покупке "Челси"

Абрамович отклонил предложение американо-швейцарского консорциума о покупке "Челси" Роман Абрамович отклонил предложение американо-швейцарского консорциума о покупке "Челси".
Футбол
9 марта 2022 г. 20:35
Абрамович отклонил предложение американо-швейцарского консорциума о покупке Челси

Роман Абрамович отклонил предложение американо-швейцарского консорциума о покупке "Челси".

Как сообщает Report со ссылкой на The Independent, бизнесмен не согласился со сделанным ему предложением.

Ранее сообщалось, что Роман Абрамович хочет получить за лондонский клуб 4 миллиарда фунтов. Предложение консорциума оценивалось гораздо ниже.

В него входят миллиардеры Хансйорг Висс (Швейцария) и Тодд Боэли (США). Они подали официальную заявку на приобретение "Челси" во вторник. При этом желание купить клуб выражали и другие претенденты.

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Версия на азербайджанском языке Abramoviç "Çelsi"ni ABŞ-İsveçrə konsorsiumuna satmaqdan imtina edib

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