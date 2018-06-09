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    Абрамович отказался продавать "Челси" самому богатому британцу

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Российский бизнесмен и владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович отказался продавать клуб самому богатому человеку в Великобритании, Джиму Ратклиффу. Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, Ратклифф, чье состояние оценивается в £21.05 млрд обратился к российскому предпринимателю с предложением купить «Челси», но незамедлительно получил отказ.

    В ответ британскому бизнесмену было сказано, что Абрамович, чье собственное состояние оценивается в £9.3 млрд фунтов, не заинтересован в продаже клуба, которым он владеет на протяжении 15 лет.

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