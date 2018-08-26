Абрамович нанял инвестиционный банк для рассмотрения вопроса о продаже "Челси"

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Российский бизнесмен Роман Абрамович обратился к инвестиционному банку по поводу рассмотрения вопроса о продаже футбольного клуба "Челси".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Sunday Times.

Издание отмечает, что представители "Челси" обратились за помощью к специалисту банка Raine Group Джо Равитчу. При этом источник в футбольном клубе заявил, что "Челси" "не продается" и его "владелец не думает о продаже клуба".

Представитель Абрамовича отказался комментировать данную информацию, назвав ее "рыночными спекуляциями". По данным Sunday Times, ранее российский бизнесмен отклонил предложение о покупке миноритарной доли в клубе, поступившее со стороны частной американской акционерной компании Silver Lake Partners.

В начале июня появилась информация, что богатейший предприниматель Великобритании Джим Рэтклифф обратился к Абрамовичу с предложением о приобретении "Челси" после того, как россиянину отказали в продлении инвестиционной визы. Рэтклифф, состояние которого оценивается в 21,05 млрд ($28,5 млрд), решил, по данным газеты Daily Mail, купить известный лондонский клуб за 2 млрд ($2,68 млрд). Абрамович, как свидетельствует издание, подобное предложение отверг.

Согласно же заявлению клуба, российский владелец остается приверженным команде, которую он приобрел в 2003 году за 140 млн.