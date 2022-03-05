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Абрамович хочет за продажу "Челси" 4 миллиарда фунтов стерлингов

Абрамович хочет за продажу "Челси" 4 миллиарда фунтов стерлингов Владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович ведет переговоры о продаже клуба с американо-швейцарским консорциумом.
Футбол
5 марта 2022 г. 01:48
Абрамович хочет за продажу Челси 4 миллиарда фунтов стерлингов
Роман Абрамович

Владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович ведет переговоры о продаже клуба с американо-швейцарским консорциумом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Абрамович хочет получить за "Челси" 4 млрд фунт стерлингов (4,84 млрд евро), однако никто не готов платить такую цену за клуб. Американо-швейцарский консорциум оценивает сделку намного дешевле.

Абрамович приобрел "Челcи" в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английcкой премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды - Кубок английcкой лиги. В феврале "cиние" cтали победителями клубного чемпионата мира.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги нынешнего сезона "Челси" после 25 туров располагается на третьей позиции, имея в своем активе 50 очков.

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