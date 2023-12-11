Абдулла Зубир забил свой 50-й гол за ФК "Карабах"

Французский легионер Абдулла Зубир забил свой 50-й гол за ФК "Карабах".

Французский легионер Абдулла Зубир забил свой 50-й гол за ФК "Карабах".

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги.

Юбилейный гол был забит на выездном матче с "Сумгайытом" в рамках XVI тура азербайджанской Премьер-лиги.

Зубир забил свой 50-й гол в 236-й игре за ФК "Карабах". Он отличился 38 раз в Премьер-лиге, один раз в Кубке страны и 11 раз в еврокубках.

Первый гол Зубира был отмечен в дебютном сезоне 2018/19. 23 сентября 2018 года он забил два гола в матче с "Габалой" (4:1).