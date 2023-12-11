О нас

Абдулла Зубир забил свой 50-й гол за ФК "Карабах"

Абдулла Зубир забил свой 50-й гол за ФК "Карабах" Французский легионер Абдулла Зубир забил свой 50-й гол за ФК "Карабах".
Футбол
11 декабря 2023 г. 09:41
Абдулла Зубир забил свой 50-й гол за ФК Карабах

Французский легионер Абдулла Зубир забил свой 50-й гол за ФК "Карабах".

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги.

Юбилейный гол был забит на выездном матче с "Сумгайытом" в рамках XVI тура азербайджанской Премьер-лиги.

Зубир забил свой 50-й гол в 236-й игре за ФК "Карабах". Он отличился 38 раз в Премьер-лиге, один раз в Кубке страны и 11 раз в еврокубках.

Первый гол Зубира был отмечен в дебютном сезоне 2018/19. 23 сентября 2018 года он забил два гола в матче с "Габалой" (4:1).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Abdullah Zubir "Qarabağ"da yubiley qoluna imza atıb

Самое читаемое

​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
5 декабря 2023 г. 12:51
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
6 декабря 2023 г. 12:44
Делегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
ФотоДелегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
7 декабря 2023 г. 10:32
Генералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
ФотоГенералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
7 декабря 2023 г. 16:23
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
10 декабря 2023 г. 00:13
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
10 декабря 2023 г. 14:33
Председатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
ФотоПредседатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
11 декабря 2023 г. 03:45
Танкер Президент Гейдар Алиев возвращен в эксплуатацию после ремонта
Танкер "Президент Гейдар Алиев" возвращен в эксплуатацию после ремонта
4 декабря 2023 г. 15:27
Законных представителей предупредили об обязательной диспансеризации детей
Законных представителей предупредили об обязательной диспансеризации детей
4 декабря 2023 г. 18:25
СМИ: Запад стремится сформировать антироссийский парламент в Армении
СМИ: Запад стремится сформировать антироссийский парламент в Армении
5 декабря 2023 г. 10:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi