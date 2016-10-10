Абдулбари Гозал: Поражение команде "Фиорентина" сделает Гурбана Гурбанова еще более ответственным - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Интервью президента "Azərsun Holdinq" и футбольного клуба "Карабах" Абдулбари Гозала информагентству Report:

- В какой степени Вы уделяете внимание "Карабаху" и интересуетесь ли последними результатами?

- Мы всегда наблюдаем за командой. Но в команде есть главный тренер. Мы, как руководство клуба, не вмешиваемся в его работу. Гурбан Гурбанов - очень точный человек. В "Карабахе" все держится на точности и чистоте. Естественно, мы переживаем за команду. Время от времени в Турции клубы "Фенербахче", "Галатасарай", "Трабзонспор" и другие бывают первыми. Подобное наблюдается во всех клубах. Конкуренция есть и в Азербайджане. Одна команда опускается, другая поднимается. Однако у "Карабаха" есть своя философия, свой принцип, своя игра. Ее уважают, команда обладает высоким рейтингом. То есть, "Карабах" серьезно продолжает свою работу.

- На встрече с журналистами Вы сказали, что одержав победу над "Карабахом", "Габала" создала серьезную конкуренцию...

- Они жаловались на отсутствие конкурентов и заявляли, что по этой причине не могут развиваться для Лиги Европы. После поражения я посоветовал построить работу в соответствии с этим.

- Как по-Вашему, на этом матче Гурбан Гурбанов не представил сильного состава?

- Я и сам удивился. "Габала" - уже сильная команда. Мне интересно, почему он не допустил на игру некоторых сильных футболистов. Это политика главного тренера. И еще, когда "Карабах" забивает гол, некоторые падают духом говоря, что это - "Карабах" и она так и так должна забить гол. Однако, в случае поражения "Карабаха", они наблюдают за тем, забьет ли команда гол или нет. Это создает у соперников интерес к игре против нашей команды.

- В качестве примера Вы привели Турцию. Там сильны "Галатасарай", "Бешикташ", "Фенербахче". Большинство думает, что никто кроме этих клубов не может быть чемпионом. Сейчас и в Азербайджане около трех сильных клубов...

- Все так думают. Однако, если бы клубы были сильны, они бы помогли друг другу стать еще более сильными.

- Как Вы встретили поражение клубу "Фиорентина" со счетом 1:5 в групповом этапе Лиги Европы?

- Там царила неудача. Мы никогда не портим настроение нашим главным тренерам и говорим, что если даже команда на этот раз и проиграла, в следующий раз она выиграет. Поражение заставит их быть еще более ответственными. Мы верим Гурбанову. Между нами взаимное доверие.

- В двух предыдущих сезонах Вы оставались в группе Евролиги. Поставили ли Вы в этом сезоне перед командой цель завоевать путевку в 1/16 финала?

- Конечно же, хотим завоевать победу и идти вперед.